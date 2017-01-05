Тернополян просять допомогти маленькій темношкірій дівчинці

Народження дитини – завжди радість. Особливо на фоні безконечних смертей і каліцтв, без яких, на жаль, війна не можлива. Ми звикаємо хоронити, плакати на похоронах абсолютно незнайомих людей, які виявляють найбільшу любов, жертвуючи найдорожчим – життям…

Та, виявляється, не для всіх народження в радість.

Майже півроку тому тишу гарячої липневої ночі прорізав крик новонародженої дівчинки. Малятко народилось на щастя абсолютно здоровеньке. На білих пелюшечках смагляве личко новонародженої нігерійської дівчинки вперше зацвіло посмішкою. Її мама, Абігаель, приїхала до України у 2014 році на навчання, аби здобути фах медика. Та на жаль, шахраї трапляються скрізь. Дівчина приїхала вчитись у Тернопільському медичному, але у неї обманом вилучили паспорт, пізніше, коли їй паспорт і документи їй повернули, виявилось, що вона за документами – студентка Вінницького вишу. Але докуименти ці, на жаль, не дійсні.

Як жила ця дівчина у чужій країні, майже без грошей і без документів, одному Богу відомо. Та за цей час трапилось і прекрасне – дівчина покохала. Зустріла свого земляка і він став їй настільки надійною опорою, наскільки зміг. А в липні Абігаейль стала мамою. Знімала квартиру подобово, наскільки ставало грошей, сподівалась на людську справедливість та Божу милість. Але в середині жовтня, коли тротуари Тернополя запорошило снігом, гроші скінчились. Молода мама з дитиною в прямому сенсі опинились на вулиці. Батько, студент, теж не знав, що вдіяти.

Трапились нарешті дівчині добрі і небайдужі люди, які допомогли влаштувати її на проживання при монастирі. З роботою поки що поспішати нема як – Абігаейль сидить коло малятка. Дитинка хвороблива – вітрянка, застуда, ГРВІ… Майже скрізь, дізнавшись, що вони нелегали, їм відмовляють у допомозі. От тобі і клятва Гіппократа… Погодились надавати медичну допомогу лише представники одного із приватних кабінетів.

На разі, легально з усіх трьох в Україні перебуває тільки батько дитини. Молода мама і дитинка, як не крути, порушники закону. Документи на отримання громадянства малятком подані до офіційних органів, і є надія, що за фактом народження вона їх таки отримає. Та поки що – більше перепон, аніж допомоги.

Якщо хтось виявить бажання допомогти Абіаейль та її маленькій донечці Ксіл – звертайтесь за тел. 050-437-38-99 (Ірина Жигунова). Вони дуже скромні та хороші, самі не попросять нічого. Але ж ми з вами у будь-якій ситуації маємо залишатись людьми, чи не так?..