Тернополян просять допомогти розшукати жінку, яка страждає психічними розладами

Правоохоронці розшукують 72-річну жительку Тернополя Мних Оксану Василівну. Пенсіонерка зникла 27 грудня.

Розшукувана на зріст 160-165 см, худорлявої статури. У день зникнення була одягнена в темно-вишневе пальто, норкова шапку, світлі штани, чорні чоботи. Жінка страждає психічними розладами.

Інформацію про місцезнаходження Мних Оксани Василівни поліцейські просять повідомляти за номерами 0672591518, 27-11-70, 27-10-22 або 102 у будь-який відділ поліції.