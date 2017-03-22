Тернополян просять прибрати на могилах своїх родичів

Відповідно до статті 30 Закону України «Про поховання та похоронну справу» утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

Одночасно інформуємо, що утримання кладовищ, військових кладовищ, військових ділянок на кладовищах, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету. Вказані роботи систематично виконує СКП «Ритуальна служба».

За більш детальною інформацією рекомендуємо звернутись безпосередньо у підприємство за адресою вул. Микулинецька, 27 (тел. 52-68-82, 52-63-92).