Тернополян просять уважно придивитися на обличчя цих шахрайок (фото)

Троє волинянок виманювали гроші та коштовності у місцевих тернополянок. Від зняття поробів та родинних проклять постраждало щонайменше семеро жінок. Однак жертв, стверджують слідчі, може бути більше.

Повідомлення про пропажу чималих коштів після спілкування з цілительками почали надходити до тернопільських правоохоронців ще в минулому році. Усі потерпілі розповідали, що потрапили під вплив невідомих жінок та, аби зняти пороби, виносили з помешкання шахрайкам усі заощадження та ювелірні вироби.

В ході проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів, працівники кримінальної поліції міста та області вийшли на слід зловмисниць. Ними виявилися три жительки Волинської області. Разом зі спільником-водієм жінки на авто приїжджали до Тернополя та шукали своїх жертв. Обирали жінок чи дівчат у дворах багатоповерхівок та розповідали усім байку про страшне родинне прокляття, яке лежить на грошах та золоті. Ті, немов під дією гіпнозу, виносили з квартир кошти та ювелірні вироби і віддавали у руки шахрайкам. З одного помешкання шахрайки виманили 17 тисяч доларів та 58 тисяч гривень, з іншого – 6 тисяч доларів та 8 тисяч євро. Загалом суми збитків оцінено у майже два мільйони гривень

В рамках досудового розслідування жінкам обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі правоохоронці довели причетність зловмисників до семи фактів таких злочинів, однак їх може бути набагато більше.

Правоохоронці звертаються до мешканців області, якщо ви стали жертвою подібного злодіяння та впізнали зловмисниць, телефонуйте 097 809 81 53, (0352) 27-11 70 у Тернополі або ж на лінію «102».