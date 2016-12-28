Тернополян просять з цього приводу не панікувати

Державний ПриватБанк залишається єдиним системним українським банком, у якого тарифи на проведення комунальних платежів та інші послуги фізичним особам доступні всім категоріям населення та істотно нижчі від середнього показника на ринку.

Як повідомили в банку, найближчим часом правління ПриватБанку не планує переглядати вартість платежів, щоб забезпечити можливість користуватися сучасними послугами банку максимальній кількості українців, у тому числі й соціально незахищеним верствам населення.

«Завдяки нашим передовим технологіям, широкій мережі терміналів самообслуговування, зручному електронному банку собівартість транзакції в ПриватБанку нижча, ніж в інших банків, – зазначив керівник роздрібного бізнесу банку Олексій Шабан. – Ми можемо собі дозволити працювати ефективно, не підвищуючи тарифів на платежі, багато з яких завжди були в першу чергу «соціальними».

Також ПриватБанк зберігає нульові тарифи на комунальні платежі для власників пенсійних карток. Без комісій приймаються й платежі на адресу постачальників комунальних послуг, які мають прямі договори з банком. Крім того, з 1 січня 2017 року ПриватБанк буде без додаткових комісій приймати платежі від тих, у кого немає рахунку або пластикової картки банку.

За інформацією ПриватБанку, сьогодні в разі оплати комунальних платежів у касах банку тарифи на такий платіж становлять від 1% від суми (за воду, електроенергію та тепло) до 3 грн (за газ та інші комунальні послуги). У разі оплати комуналки через термінал самообслуговування тариф банку становитиме 2 грн на всі види платежів, а в Приват24 на комунальні платежі діє єдиний тариф у розмірі 1 грн.

Як ми вже повідомляли, “Ощадбанк” запроваджує комісію за оплату комунальних послуг. Як ми вже повідомляли, “Ощадбанк” запроваджує комісію за оплату комунальних послуг. Для того, щоб здійснити оплату за комунальні послуги, рекомендуємо робити це за допомогою ресурсу oplata.te.ua – тут немає жодних комісій, або ж скористатися терміналами самообслуговування. В єдину квитанцію www.oplata.te.ua включені усі комунальні служби та підприємства, що обслуговують житловий фонд, система охоплює усі платежі – електропостачання, газ, вода, тепло, квартплата, вивіз твердих побутових відходів, домофон тощо.