Новини Тернополя 

Тернополян просять з цього приводу не панікувати

Maryana Прокоментуй!

Державний ПриватБанк залишається єдиним системним українським банком, у якого тарифи на проведення комунальних платежів та інші послуги фізичним особам доступні всім категоріям населення та істотно нижчі від середнього показника на ринку.

Як повідомили в банку, найближчим часом правління ПриватБанку не планує переглядати вартість платежів, щоб забезпечити можливість користуватися сучасними послугами банку максимальній кількості українців, у тому числі й соціально незахищеним верствам населення.

«Завдяки нашим передовим технологіям, широкій мережі терміналів самообслуговування, зручному електронному банку собівартість транзакції в ПриватБанку нижча, ніж в інших банків, – зазначив керівник роздрібного бізнесу банку Олексій Шабан. – Ми можемо собі дозволити працювати ефективно, не підвищуючи тарифів на платежі, багато з яких завжди були в першу чергу «соціальними».

Також ПриватБанк зберігає нульові тарифи на комунальні платежі для власників пенсійних карток. Без комісій приймаються й платежі на адресу постачальників комунальних послуг, які мають прямі договори з банком. Крім того, з 1 січня 2017 року ПриватБанк буде без додаткових комісій приймати платежі від тих, у кого немає рахунку або пластикової картки банку.

За інформацією ПриватБанку, сьогодні в разі оплати комунальних платежів у касах банку тарифи на такий платіж становлять від 1% від суми (за воду, електроенергію та тепло) до 3 грн (за газ та інші комунальні послуги). У разі оплати комуналки через термінал самообслуговування тариф банку становитиме 2 грн на всі види платежів, а в Приват24 на комунальні платежі діє єдиний тариф у розмірі 1 грн.

Як ми вже  повідомляли, “Ощадбанк” запроваджує комісію за оплату комунальних послуг.
 Для того, щоб здійснити оплату за комунальні послуги, рекомендуємо робити це за допомогою ресурсу oplata.te.ua – тут немає жодних комісій, або ж скористатися терміналами самообслуговування. В єдину квитанцію www.oplata.te.ua  включені усі комунальні служби  та підприємства, що обслуговують житловий фонд, система охоплює усі платежі – електропостачання, газ, вода, тепло, квартплата, вивіз твердих побутових відходів, домофон тощо.

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