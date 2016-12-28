Тернополян просять з цього приводу не панікувати
Державний ПриватБанк залишається єдиним системним українським банком, у якого тарифи на проведення комунальних платежів та інші послуги фізичним особам доступні всім категоріям населення та істотно нижчі від середнього показника на ринку.
Як повідомили в банку, найближчим часом правління ПриватБанку не планує переглядати вартість платежів, щоб забезпечити можливість користуватися сучасними послугами банку максимальній кількості українців, у тому числі й соціально незахищеним верствам населення.
«Завдяки нашим передовим технологіям, широкій мережі терміналів самообслуговування, зручному електронному банку собівартість транзакції в ПриватБанку нижча, ніж в інших банків, – зазначив керівник роздрібного бізнесу банку Олексій Шабан. – Ми можемо собі дозволити працювати ефективно, не підвищуючи тарифів на платежі, багато з яких завжди були в першу чергу «соціальними».
Також ПриватБанк зберігає нульові тарифи на комунальні платежі для власників пенсійних карток. Без комісій приймаються й платежі на адресу постачальників комунальних послуг, які мають прямі договори з банком. Крім того, з 1 січня 2017 року ПриватБанк буде без додаткових комісій приймати платежі від тих, у кого немає рахунку або пластикової картки банку.
За інформацією ПриватБанку, сьогодні в разі оплати комунальних платежів у касах банку тарифи на такий платіж становлять від 1% від суми (за воду, електроенергію та тепло) до 3 грн (за газ та інші комунальні послуги). У разі оплати комуналки через термінал самообслуговування тариф банку становитиме 2 грн на всі види платежів, а в Приват24 на комунальні платежі діє єдиний тариф у розмірі 1 грн.