Тернополян-власників собак попередили

Правоохоронці провели профілактичний рейд парком «Топільче» у Тернополі. З відвідувачами, які гуляли з тваринами, поліцейські провели профілактичні бесіди та застерегли про накладання штрафних санкцій. На одного з власників собак, який привів тварину в парк без намордника, дільничні інспектори склали адміністративний протокол.

Подібні заходи правоохоронці проводитимуть і надалі та нагадують, що заборонено приводити собак в приміщення магазинів, кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин) і на дитячі майданчики, вигулювати собак без повідків і намордників, а також вигулювати собак, породи яких віднесені до небезпечних для людей, особами, яким не виповнилося 16 років. За це передбачені штрафні санкції в розмірі від 17 до 425 гривень.