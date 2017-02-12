Тернополянам, які отримують субсидію, треба буде економити

Кабінет міністрів прийняв постанову, якою знизив норми споживання комунальних послуг для розрахунку розміру субсидій та пільг на опалення для населення. З 1 травня 2017 року споживачам потрібно трохи заощадити, щоб вписатися в нові норми споживання, які покриває субсидія. Постанову оприлюднено на сайті Кабміну

Через завищені соціальні нормативи, які не відповідали реальному рівню споживання і не стимулювали громадян до економії енергоресурсів, держава в минулому опалювальному сезоні (2015-2016 рр.) «переплатила» по субсидіях більш як 14,5 млрд гривень. Щоб виправити ситуацію, впровадити стимули до ощадливого споживання енергоресурсів, Уряд наблизив соціальні норми до фактичного споживання енергоносіїв українцями. Відповідне рішення зафіксоване у постанові Кабінету Міністрів України №51, інформує «Урядовий портал».

Згідно з рішенням Уряду з 1 травня 2017 року в Україні діятимуть такі соціальні нормативи:

теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку, – 0,0431 Гкал на 1кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;

електричної енергії для індивідуального опалення – 51 кВт·г на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період;

природного газу для індивідуального опалення – 5,0 куб. м на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

Також Уряд переглянув коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення у багатоповерхових будинках.

Дане рішення Уряду жодним чином не впливає на розмір уже призначених субсидій на цей опалювальний сезон (2016-2017 рр), запевняють у повідомленні. Нагадуємо, нові соціальні нормативи для українців застосовуватимуться з 1 травня 2017 року.