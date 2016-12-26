Тернополянка має неприємність з поліцією через посилку

До Тернопільського відділу поліції надійшли матеріали від колег з Хмельниччини про спробу передачі наркотичних речовин одному із засуджених, що відбуває покарання у виправній установі у селі Райківці Хмельницького району. Посилка надійшла з Тернополя.

Під час огляду передач правоохоронці виявили в пакунку, адресованому на ім’я одного із засуджених, поліетиленовий згорток із порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору та рослинною речовиною зеленого кольору невстановленого походження. З’ясувалося, що адресантом посилки є жителька Тернополя.

Виявлені речовини направлені на експертизу.