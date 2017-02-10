Новини Тернополя 

Тернополянка так хотіла налякати чоловіка, що аж викликала поліцію

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Від початку року патрульні поліцейські склали 19 адмінматеріалів на жителів міста за ст. 183 КУпАП (Завідомо неправдивий виклик спецслужб).

Зокрема, 7 лютого поліцейському екіпажу надійшло повідомлення про те, що на вулиці Глибокій чоловік наніс тілесні ушкодження дружині. Приїхавши на місце події інспектори з’ясували, що жодної бійки не було. Жінка просто хотіла у такий спосіб налякати чоловіка.

За такі дії 37-річній громадянці патрульні винесли постанову за неправдивий виклик.

Управління патрульної поліції закликає: не телефонуйте службі 102 задля розваги, адже у той момент іншій людині може бути вкрай необхідна допомога інспекторів

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