Тернополянка так хотіла налякати чоловіка, що аж викликала поліцію

Від початку року патрульні поліцейські склали 19 адмінматеріалів на жителів міста за ст. 183 КУпАП (Завідомо неправдивий виклик спецслужб).

Зокрема, 7 лютого поліцейському екіпажу надійшло повідомлення про те, що на вулиці Глибокій чоловік наніс тілесні ушкодження дружині. Приїхавши на місце події інспектори з’ясували, що жодної бійки не було. Жінка просто хотіла у такий спосіб налякати чоловіка.

За такі дії 37-річній громадянці патрульні винесли постанову за неправдивий виклик. Управління патрульної поліції закликає: не телефонуйте службі 102 задля розваги, адже у той момент іншій людині може бути вкрай необхідна допомога інспекторів