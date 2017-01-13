Новини Тернополя 

Тернополяни платитимуть ЖЕКам більше

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Для того, щоб жителі міста вчасно та в повному обсязі отримували послугу з утримання будинків та споруд і прибудинкових територій, а працівники підприємств отримували заробітну плату, передбачену у бюджеті, незабаром буде здійснене коригування тарифу на даний вид послуг.

При цьому, зміни торкнуться усіх, в тому числі й ОСББ, адже вимогу уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати стосується і їх. Втім, з огляду на те, що 60% населення Тернополя отримують субсидії, буде здійснений автоматичний перерахунок і підвищення тарифу буде фактично непомітним для тернополян.

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