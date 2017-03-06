Тернополяни постраждали через власну обережність

Повідомлення про крадіжку надійшло до Тернопільського відділу поліції. Мешканець обласного центру заявив, що ввечері, 4 березня, зникла дитяча коляска.

Як згодом встановили працівники поліції, люди постраждали через власну безпечність. Вони залишили майно на сходовій клітці багатоповерхівки. Цим скористалися зловмисники.

Поліцейські застерігають та закликають громадян дбати про власне майно. З приходом тепла мешканці все частіше залишають велосипеди та дитячі речі у під’їздах, на сходових клітках та сушарнях. І як результат – стають жертвами крадіжок. Ніколи не залишайте своє майно без нагляду.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст.185 ККУ – крадіжка. Триває слідство.