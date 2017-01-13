Новини Тернополя 

Тернополяни затримали злодія, який крав з їх підвалу продукти

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“Чоловік виносить продукти з підвалу нашого будинку”, – таке повідомлення інспектори отримали 11 січня, близько 22-ї години. Подія трапилась на вулиці Галицькій.

Патрульні прибули на місце, та, завдяки небайдужим мешканцям будинку, затримали ймовірного крадія.
Інспектори провели поверхневу перевірку та виявили в 40-річного громадянина 2 предмети, схожі на ножі та шприци з залишками речовини коричневого кольору,схожою на наркотичну. Затриманий мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, а також повідомив охоронцям порядку, що вранці вживав наркотичні речовини.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка доправили у відділення поліції.

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