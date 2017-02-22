Тернополяни завоювали три медалі

Головний старт національного зимового сезону – чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні – впродовж трьох днів тривав у манежі Сумського державного університету.

Основним завданням цих змагань, окрім визначення переможців та призерів, відкриття нових імен і нових рекордів, став відбір на участь в чемпіонаті Європи, який 3-5 березня пройде в Белграді (Сербія). Як повідомляє Федерація легкої атлетики області, успішно виступили на всеукраїнській першості у Сумах тернопільські легкоатлети Наталя та Іван Стребкови, які представляють ФСТ «Динамо» та ШВСМ (тренери Ігор Сташко, Олександр Степанюк).

Так, Наталя Стребкова в категорії «молодь», де змагались учасниці віком до 23 років, в бігу на 3000 м стала чемпіонкою України, а серед дорослих здобула бронзову нагороду. Спортсменка зупинила хронометр на позначці 9. 27,09 с, що є її особистим досягненням та новим рекордом області. Іван Стребков виборов срібну нагороду в бігу на 3000 м з результатом 8.05,51 с, і лише 0,51 сота секунди відділила його від виконання кваліфікаційного нормативу на чемпіонат Європи в приміщенні.

Варто відзначити також успіхи Олександра Хоми (ДЮСШ Тенопільського району), який з результатом 2 м 10 см став шостим в стрибках в висоту серед молоді та восьмим серед дорослих, та Дмитра Чорноти (ШВСМ), який з результатом 15 м 40 см зайняв сьоме місце в потрійному стрибку. Тренує стрибунів Євген Кармелюк.

Також сьоме місце в бігу на 60 м з результатом 7.09 с виборов Володимир Допта (ОДЮСШ, тренер Васірук М.С.).