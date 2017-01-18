Тернополяни зможуть безкоштовно грати у хокей під відкритим небом

На універсальному спортивному майданчику, який розташований за адресою бул. Д.Галицького, 28 та Лесі Українки,17, заливають ковзанку. Відкрити її обіцяють найближчими днями.

Нагадаємо, що цей спортивний майданчик на бул. Д. Галицького був відкритий у 2015 році. Особливість його у тому, що він може використовуватися у будь-яку пору року: у весняно-осінній період для гри у футбол, а у зимовий – для катання на ковзанах чи гри у хокей.

До слова, також у Тернополі діє ковзанка на Театральному майдані