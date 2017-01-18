Новини Тернополя 

Тернополяни зможуть безкоштовно грати у хокей під відкритим небом

Maryana Прокоментуй!

На універсальному спортивному майданчику, який розташований за адресою бул. Д.Галицького, 28 та Лесі Українки,17, заливають ковзанку. Відкрити її обіцяють найближчими днями.

Нагадаємо, що цей спортивний майданчик на бул. Д. Галицького був відкритий у 2015 році. Особливість його у тому, що він може використовуватися у будь-яку пору року: у весняно-осінній період для гри у футбол, а у зимовий – для катання на ковзанах чи гри у хокей.

До слова, також у Тернополі діє ковзанка на Театральному майдані

Можливо Вам сподобається:

Тернопіль знову серед найкращих міст України

Redaktor Вимкнено

Серед тернополян шукають сім’ї, які готові на Різдво прийняти сиріт зі Сходу

Redaktor Вимкнено

Чому у Тернополі такі жахливі дороги – знає Валентин Хоптян

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *