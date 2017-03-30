Тернополяни знайшли спосіб, як “подарувати” гроші злодіям

Найпевніший спосіб «подарувати» свої гроші злодіям – написати пін-код на банківській картці. Тоді будь-хто, кому до рук втрапить ваша картка, без жодних перешкод зможе зняти з неї кошти.

Через таку безпечність минулої доби постраждала 44-річна тернополянка. ЇЇ картку для виплат невідома особа викрала з кімнати гуртожитку й, скориставшись пін-кодом, який був написаний на кредитці, зняла вісім тисяч гривень.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.