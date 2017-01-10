Новини Тернополя 

Тернополянин дивним способом намагався виправити своє скрутне становище

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8 cічня, близько 23-ї години, патрульні отримали повідомлення про те, що якийсь чоловік намагається зламати вентиляційне обладнання інтернет-клубу, що на вулиці Чалдаєва.

“Під’їжджаючи за вказаною адресою, ми побачили, як невідомий, побачивши автомобіль поліції, намагається втекти. Ми оперативно наздогнали його та затримали”, – розповідає патрульний Руслан.

Чоловік не заперечував, що намагався забрати частину обладнання, закріпленого ззовні закладу. Він пояснив, що винен гроші і таким чином намагався виправити своє скрутне становище.

Перевіривши дані громадянина, охоронці порядку встановили, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за фактом крадіжки.

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