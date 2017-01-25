Тернополянин ніяк не міг згадати, де живе

23 січня, близько 17-ї години, інспектори отримали повідомлення про те, що на вулиці Степана Будного знаходиться чоловік похилого віку, який не пам’ятає своєї адреси. Під час спілкування з чоловіком патрульні помітили ознаки психічних розладів.

Громадянин зміг назвати інспекторам своє прізвище та ім’я. Встановивши з допомогою баз даних місце проживання 79-річного тернополянина, патрульні відвезли громадянина додому. Їх зустріла дружина, яка повідомила, що з чоловіком таке трапляється не вперше. Жінка подякувала патрульним за допомогу.