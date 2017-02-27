Новини Тернополя 

Тернополянин сконструював перший і єдиний в Україні телескоп такого класу

Irena Прокоментуй!

Телескоп системи Річчі-Кретьєн, діаметром 400 мм, сконструював тернополянин Сергій Степаненко — це перший і єдиний в Україні телескоп такого класу.

— Все зроблено у нас: оптика, механіка, автоматика, – зазначив колега конструктора Сергій Вербицький. — Телескоп обладнаний системою захисту від пилу, системою підігріву головного та вторинного дзеркал, системою охолодження головного дзеркала. Також має автоматичний фокусер, ротатор поля, пристрій для візуального контролю за об’єктом. Це перший і єдиний в Україні телескоп такого класу. Надіюсь, поки-що. Працюємо далі.

Джерело: знайдено в соцмережах.

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