Тернополянин спромігся завоювати медаль на чемпіонаті світу

135 представників із 25 країн світу є учасниками чемпіонату світу з біатлону та лижних гонок серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору. Такі змагання до 19 лютого триватимуть у німецькому місті Фінстерау.

У складі збірної України виступає у перегонах і представник Тернопільського центру та ДЮСШІ «Інваспорт», учень Тернопільської школи-колегіум імені Йосипа Сліпого Тарас Радь. Наш земляк уже завоював на цьогорічній світовій першості дві срібних медалі у біатлоні серед чоловіків у категорії сидячи.

Так, 11 лютого, виступаючи на середній дистанції Тарас став другим з результатом 37:52.2, поступившись Мартіну Фляйгу з Німеччини, який виборов перше місце (37:31.0). Третім у цьому виді був Сін Ей Х’юн з Кореї (39:37.4).

Наступне «срібло» наш земляк здобув 14 лютого у біатлоні в індивідуальній гонці на дистанції 15 км з результатом 48:01.3 з чотирма промахами. Першим тут знову був Мартін Фляйг із Німеччини – результат 44:39.4 з одним промахом, а норвежець Стеїнер Трігве став третім (49:07.9) з трьома промахами.

Тренує спортсмена заслужений працівник фізичної культури та спорту, заслужений тренер України Віктор Федорчак.