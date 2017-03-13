Тернополянин став двічі чемпіоном України

Вкотре за цей сезон відзначився представник тернопільського «Інваспорту», майстер спорту України Тарас Радь на всеукраїнській першості.

Так, на чемпіонаті України із зимових видів спорту (лижні гонки, біатлон) серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору, який проходив у Західному реабілітаційному спортивному центрі, що в селі Яворів Турківського району Львівської області, наш земляк здобув три медалі.

Отож, у лижних гонках серед чоловіків в категорії сидячи (LW 10-12) на дистанції спринт 900 м спортсмен завоював золоту нагороду, а на дистанції 5 км виборов «срібло». Ще одне «золото» Тарас отримав у біатлоні на дистанції спринт 7,5 км.

Тарас Радь – 1999 року народження, учень 11 класу Тернопільської школи-колегіуму імені Йосифа Сліпого, тренується у заслуженого працівника фізичної культури і спорту України та заслуженого тренера України Василя Федорчака.

Додамо, що найближчим часом Тарас братиме участь у Кубку світу із зимових видів спорту (лижні гонки, біатлон) серед спортсменів з УОРА та вадами зору, що відбудеться у місті Пхьончхан (Республіка Корея). А потім наш земляк виступатиме у Кубку світу з зимових видів спорту (лижних гонок та біатлону) серед спортсменів УОРА, вади зору, який проведуть у місті Саппоро (Японія) наприкінці березня.