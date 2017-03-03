Тернополянин вкрав посвідчення учасника бойових дій?

Патрульні виявили нетверезого чоловіка з чужим посвідченням. Патрулюючи вулицю Степана Будного, близько 21-ї години, інспектори помітили нетверезого 45-річного чоловіка.

Охоронці порядку підійшли до нього, щоб встановити особу. При собі громадянин мав посвідчення учасника бойових дій. Зовнішність чоловіка і особи на фотокартці суттєво відрізнялися.

Патрульним вдалося встановити, що посвідчення чуже. Однак звідки воно у громадянина, він так і пояснити не зміг. Охоронці порядку доправили його до медичного закладу, щоб визначити ступінь алкогольного сп’яніння.