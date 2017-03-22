Тернополянина можуть посадити через банку ікри

Чергового магазинного крадія розшукали оперативники Тернопільського відділу поліції. Раніше судимий зловмисник поцупив із супермаркету «Сільпо» товарів на понад тисячу гривень.

До правоохоронців із заявою звернувся начальник охорони торгового закладу і повідомив про те, що хтось з покупців повз касу проніс банку ікри та станки для бриття. Сума збитків склала 1171 гривню.

Оперативними заходами поліцейські встановили недобросовісного відвідувача супермаркету. Ним виявився раніше судимий 36-річний тернополянин. Зловмисник у скоєному зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри.