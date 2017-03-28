Тернополянина, який виготовляв “чар-зілля”, посадять за грати

Тернопільською місцевою прокуратурою, спільно із органами Національної поліції, викрито наркопритон у м.Тернополі.

Встановлено, що раніше судимий тернополянин у власній трьохкімнатній квартирі облаштував наркопритон, де не лише варив і продавав опій, але й дозволяв своїм покупцям вживати його у своєму помешканні. Клієнтами наркоторговця були наркозалежні мешканці обласного центру, які платили йому по 100 гривень за міліграм звареного зілля.

Під час обшуку у квартирі продавця опію вилучено більше п’яти кілограм макової соломки, 15 мілілітрів опію та три літри розчину опію, прекурсори, марихуану, гроші. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.307(Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила подібний злочин ), за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального Кодексу України.

Вирішується питання та готується клопотання про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.