Тернополю подарували Євангеліє

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці дослідники із Ужгорода та Львова презентували факсимільне видання унікальної пам’ятки української культури «Королевське Євангеліє 1401 року» Станіслава Граматика — із Королева Закарпатської області.

У ході заходу учасники проекту факсимільного видання «Королевського Євангелія» – керівник і виконавець проекту видання пам’ятки, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри дизайну Закарпатського художнього інституту Одарка Сопко (Долгош), український культурний діяч, заслужений працівник культури України Юрій Глеба, дизайнер Ірина Дяк – розповіли нам про пророблену кропітку працю над виданням. Було переписано, реставровано, розшифровано сотні сторінок рукопису, досконало вивчена структура паперу того часу, технологія виготовлення оправи, досліджено яким методом зшита книга, ретельно підібрані пера і фарби.

Книга вийшла накладом — 100 примірників. Надруковані примірники — не для продажу. Євангеліє видали для поповнення бібліотек, музеїв, книгозбірень наукових і навчальних закладів, а також для дослідників та поціновувачів рідкісної книги. Один з примірників було подаровано Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці.