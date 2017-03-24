Новини Тернополя 

Тернполянин випав з вікна квартири

Maryana Прокоментуй!

22 березня о 08:01 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тарнавського у місті Тернопіль із вікна квартири одного із будинків випав літній чоловік. Потерпілий потрапив на дах прибудови на першому поверсі будівлі.

На місце виклику оперативно направили рятувальне відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління у складі 3-ох чоловік. Бійці Служби порятунку за допомогою трьохколінної драбини піднялися до потерпілого та допомогли медикам перемістити його до карети швидкої.

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