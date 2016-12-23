Новини Тернополя 

ТНЕУ мають намір присвоїти ім’я Героя України Володимира Гарматія

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Володимир Гарматій був студентом Тернопільського національного економічного університету.

Професор Тернопільського національного економічного університету Микола Лазарович офіційно звернувся до Вченої ради ТНЕУ з проханням присвоїти навчальному закладові імʼя Героя України Володимира Гарматія. Розпочато відповідну процедуру. 

Нагадаємо, ім’я Володимира Гарматія вже носить один навчальний заклад — Соборненська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Тернопільського району, в якій навчався Володимир.

12 травня 2016 року на одному з корпусів ТНЕУ відкрили пам’ятну дошку Володимирові Гарматію.

Володимир Михайлович Гарматій народився 4 серпня 1992 року в с. Чернелів-Руський Тернопільського району. Загинув 26 липня 2014 року під Сєверодонецьком Луганської області — український військовик, молодший лейтенант, командир мінометного взводу 51-ї окремої механізованої бригади, військова частина А2331 (Володимир-Волинський). Герой України.

 

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