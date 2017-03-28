Торфяна коломийка з кримінальним запахом

Минуло кілька місяців з моменту, як у Тернополі «запахло» торфом. Мова знову про котельні на альтернативних видах палива, які досі не дають спокійно жити тернополянам.

Багатообіцяючий інвестор

Нагадаємо, що влада Тернополя ще минулого року вирішила частково переобладнати місцеві котельні з газу на торф. Утім,під гаслом тотальної відмови від російського газумерія «розкинула» свою новацію по всьому місту прямо посеред житлових масивів. Безперечно, це збентежило людей не на жарт.

Ми писали й раніше, що мешканці, для яких такі котельні стали сусідами, неодноразово збиралися, направляли звернення та запити у всі можливі інстанції.

У підсумкулюди навіть прийшли з плакатами під стінами міськради у сесійний день.

Тиск збоку тернополян тоді змусив мера Сергія Надала та депутатів ухвалити рішення, за якимпостійна комісіяз питань ЖКГ спільно з людьми розбиралася, чи дійсно такі котельні шкідливі для здоров’я та наскільки вони економічно рентабельні для Тернополя.

На одне з таких засідань приїхав із рідного Фастова (Київська обл.) представник фірми-інвестора ТОВ «Тернопільтепло» Олег Воєводкін. Чоловік запевняв, що представляє серйозну контору ТОВ «Промгазтехнологія», яке давно працює на ринку тепла із залученням найновіших технологій. Тому боятися переходу з газу та торф не варто. Тим паче, що практично всі дозвільні документи, за словами Воєводкіна, в інвестора є.

Уточнимо, що інвестор, ТОВ «Тернопільтепло», який уклав договір про спільну діяльність із КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» щодо реконструкції котелень,– це свого роду «прокладка» для ТОВ «Промгазтехнологія». Власне, на прохання міської ради «Промгазтехнологія» і зареєструвала дочірнє підприємство у Тернополі, аби сплачувати податки до місцевого бюджету. Однак обурених мешканців мало цікавлять «податкові» нюанси, дозволи та погодження.

– Проблемав тому, що через гул від котельні люди не можуть спати, псується прибудинкова територія, коли по ній їздять машини з торфом. Ось що проблема! Можна скільки завгодно говорити про економічну вигоду від проекту. Та, повірте, людей цим не переконати. Чиновники можуть розповідати про газ, що він дійсно російський, що слід переходити на альтернативу. Та яка ж альтернатива, коли у нормативних актах йдеться,що таким способом можуть опалюватись лише адміністративні будівлі, а в нас – житловий будинок? Тим паче, що зараз цей район активно забудовується,- заявив під час засідання комісії голова правління ОСББ Академіка Корольова,10А, Ігор Котляр.

Чоловік навіть пожартував, що в його будинку зараз продається одна із квартир. Тому той, хто не розуміє обурення мешканців, може пожити біля «еко-чуда» та переконатися, наскільки це «зручно та безпечно для здоров’я».

– Всі ми, живучи поруч котельні, відчуваємо наслідки від неї вже зараз. Чиновники можуть розповідати про норми, скільки хочуть, але коли людина відкриває зранку вікно і чує запах сірки, їй не все одно. Мешканці готові виходити на протести, і тільки голови правлінь ОСББ їх зараз стримують. Бо розповідають, що діє комісія, яка збирає інформацію. Але це ненадовго,- стверджує Ігор Котляр.

Мова йшла про котельню на вул. Купчинського, що знаходиться поруч вул. Корольова. Щоправда, торф’яна новація працювала лише у тестовому режимі, однак вже встигла добряче надокучити тамтешнім мешканцям.

–Усі зауваження приймаються однозначно. Тому ми поки що призупиняємо роботу котельні на вул. Купчинського доти, поки всі моменти, в тому числі із шумом, не буде усунуто. Це єдина котельня, де ми визнаємо, що дійсно шум сильний. Повірте, поки ми цього не виправимо, запускати її не будемо,- пообіцяв Олег Воєводкін.

Аби заспокоїти людей, інвестор навіть запропонував усім бажаючим відвідати його рідний Фастів, де аналогічний проект, за його словами, був успішно реалізований та працює донині.

Посипалися «комунальні» голови?

Щоправда, тут представник інвестора добряче злукавив. У попередніх випусках газети «Номер один» ми вже писали, що перехід на альтернативні види палива у Фастові дійсно відбувався, однак із тріском провалився. Про це у телефонній розмові нам повідомив в.о. директора КП «Фастівтепломережа» Олександр Костецький. Посадовець запевнив, що у них новаторським проектом із реконструкції котелень займалося ТОВ «Промгазтехнологія» під керівництвом того ж Олега Воєводкіна. Однак чудо-котельні не те що не запустили, – їх почали демонтувати. Бо, за словами пана Костецького, договір між керівником підприємства і виконавцем подальших будівельних робіт було оформлено неналежним чином, що в подальшому могло призвести навіть до банкрутства КП. Як наслідок, повідкривалися кримінальні провадження.

– За клопотанням Фастівської місцевої прокуратури 7 березня 2017 року слідчим суддею Фастівського міськрайонного суду Київської області обрано запобіжний захід у виді застави в сумі 160 тисяч гривень колишньому керівнику комунального підприємства «Фастівтепломережі», який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме – у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Так, відповідно до вимог Кримінально процесуального законодавства, після вступу обвинувального вироку в силу застава може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень, – йдеться в офіційному повідомленні Фастівської місцевої прокуратури.

Та у нас, в Тернополі, ці та інші факти чомусь вперто ігнорують. Зокрема, директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак досі «грудьми» стоїть за впровадження альтернативного блага, незважаючи на те, що його колегу, екс-директора КП «Фастівтепломережі», підозрюють у вчиненні злочину саме через торф’яну новацію. Більше того, Андрій Чумакнавіть не проти, щоб комісія разом з інвестором подалася на Київщину, аби переконатися у безпечності та доцільності проекту.

Дійшли до Барни?

Запрошення від Олега Воєводкіна, між іншим, члени комісії прийняли, хоча з датою поїздки поки що не визначились. Як то кажуть: ліпше один раз побачити, ніж сто разів почути. Та от халепа: якщо тернопільська делегація дійсно збереться до Фастова, то навряд чи побачить те, що так переконливо описував інвестор.

Позаяк днями наші колеги, журналісти «24» каналу, поїхали у Фастів і відзняли реальний стан справ з котельнями на місці. Поспілкувалися також з уже знайомим журналістам газети «Номер один» т.о. директора КП «Фастівтепломережа» Олександром Костецьким. Чоловік на камеру сказав теж саме, що й нам у телефонній розмові кілька тижнів тому: котельні не працюють і їх демонтують, міська рада пише звернення до прокуратури по цій справі.

Наразі експлуатацію деяких переобладнаних котелень у Тернополі призупинили, деякі просто не запускали. Мешканці збирають талмуди документів та пишуть скарги у різні інстанції. Проблема навіть дійшла до керівництва області. Зокрема доцільність, а головне безпечність таких котелень вивчатимуть на засіданні робочої групипри управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА. Вочевидь, історія з альтернативними котельнями від влади ще не скоро дійде до логічного кінця. Позаяк люди відступати категорично не збираються, а впертість керманичів міста досі викликає більше запитань, ніж відповідей.