Торік за сприяння Тернопільської обласної служби зайнятості працевлаштовано майже 24 тисячі громадян

У конференц-залі Будинку праці, що в Тернополі, відбулася робоча зустріч керівництва обласного центру зайнятості із представниками влади та місцевого самоврядування, профспілок, громадських організацій, соціальних служб, роботодавців. Її учасники обговорили результати діяльності та перспективи розвитку служби зайнятості Тернопілля.

Директор ОЦЗ Василь Олещук зазначив, що служба зайнятості – посередник між людьми, які шукають роботу, та роботодавцями, які потребують найманих працівників. Нині основними проблемами на ринку праці Тернопільщини є: низька мотивація до роботи (10% вакансій з мінімальною заробітною платою і лише 3% – із заробітком, що більший за середньообласний розмір); тіньова зайнятість; споживацькі настрої безробітних (небажання працювати через отримання соціальних виплат, субсидій тощо).

«Ще одна суттєва проблема, – підкреслив доповідач, – це дисбаланс між попитом роботодавців на працівників та кваліфікаційно-професійним складом шукачів роботи. Зараз кожен другий безробітний, зареєстрований в тому чи іншому райцентрі зайнятості області, має одну чи дві вищі освіти, а в Тернопільському МРЦЗ таких осіб налічується 81%. У той же час більшість роботодавців мають нагальну потребу в кваліфікованих робітничих кадрах, яких не вистачає».

Відрадно, що минулоріч співпраця з місцевими роботодавцями поліпшилася. За послугами до центрів зайнятості Тернопілля звернулося 6044 роботодавці, що на 222 більше, ніж у 2015 році. Ними було подано 36,7 тисячі вакансій (у порівнянні з попереднім роком їх кількість зросла на 1110). Торік 275 роботодавців отримували компенсації єдиного соціального внеску за надання місць праці 428-ми безробітним, а 15-ти роботодавцям було відшкодовано кошти на оплату праці за працевлаштування за строковими договорами 17 переселенців.

«Загалом протягом 2016 року послугами обласної служби зайнятості скористались 47811 осіб, – сказав директор ОЦЗ, – з них 32799 мали статус безробітного. За сприяння місцевих центрів зайнятості роботою вдалося забезпечити 23933 особи, у тому числі 9979 безробітних. Серед них 401-го демобілізованого учасника АТО, 348 інвалідів, 3625 осіб, які потребували додаткових гарантій на ринку праці, 53-ох вимушених переселенців. Одноразово допомогу по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності отримали 104 краянина».

3478 осіб були залучені до тимчасової зайнятості, зокрема, на громадських роботах щодо інформування населення про надання житлових субсидій працювали 272 безробітних.

Професійне навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття проходили 3920 осіб зі статусом безробітного, 3568 з них працевлаштовані. Безкоштовні ваучери на профнавчання видано 18 мешканцям області і 17-ть краян вже підвищують свій професійний рівень.

Василь Олещук також наголосив, що упродовж 26 років діяльності служба зайнятості постійно вдосконалювалася і розвивалася, забезпечила належне обслуговування як населення, так і роботодавців. Центри зайнятості Тернопілля – це сучасні, відкриті, доступні для відвідувачів сервісні установи, які постійно модернізуються, враховуючи вимоги часу.

Не став винятком і минулий рік. Задіяно новий регламент в обслуговуванні клієнтів, що дозволило оперативніше підібрати місця праці до надання статусу безробітного 13953 особам. А це на 606 осіб більше, аніж у 2015 році. Впроваджено телефонний супровід безробітних, які отримали направлення на працевлаштування, до відвідування роботодавця і після такого відвідування. Започатковано надання допомоги безробітним у складанні відео-резюме: на сайті ОЦЗ та в соціальних мережах розміщено 75 згаданих відео-резюме. До речі, саме завдяки такому способу презентації себе 6 осіб знайшли роботу. Сьогодні кожен безробітний має можливість проходити дистанційно навчання, використовуючи Інтернет в режимі онлайн, за допомогою освітнього проекту «Прометеус», а також безкоштовно вивчити англійську мову. Роботодавцям служба зайнятості пропонує створювати відео-вакансії для кращої їх популяризації серед претендентів на них.

«У найближчих планах – створення на відомчих Інтернет-ресурсах «Всеукраїнського кадрового резерву», де розміщуватимуться резюме випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів, інших шукачів роботи, – зауважив директор обласного центру зайнятості. – Цим резервом роботодавці зможуть скористатися при пошуку необхідних працівників. А із 13 січня цього року почав діяти новий електронний сервіс для шукачів роботи – електронна реєстрація безробітного. Тобто людина, якій потрібне місце праці, може зайти на сайт Державної служби зайнятості і зареєструватися на первинний прийом до фахівця конкретного центру зайнятості чи на отримання відповідної консультації».

Нині служба зайнятості перебуває в процесі реформування. Адміністративно-господарські функції будуть передані на обласний рівень, що розвантажить базові центри зайнятості від додаткового документообігу та дозволить вивільнити персонал для обслуговування відвідувачів. БЦЗ реформуються у філії.

Про активну співпрацю з обласною службою зайнятості, спільні напрацювання, спрямовані на поліпшення ситуації на місцевому ринку праці, говорили директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, депутат облради Вадим Боярський, начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці у Тернопільській області Ігор Хаварівський, старший фахівець з персоналу ТОВ «Се Борднетце-Україна» Ольга Кушицька, директор з персоналу ТОВ «Тервікнопласт» Андрій Троян, директор ТД НТП «Промінь», депутат Тернопільської міської ради Тарас Білан, заступник директора центру перепідготовки та післядипломної освіти ТНТУ імені І. Пулюя Володимир Савків, генеральний директор ТОВ «Розважальний центр «Подоляни», депутат Тернопільської міської ради Михайло Ібрагімов, менеджер з персоналу ТзОВ «Агата Стальконструкція» Орислава Нікорович, перший заступник директора Борщівського агротехнічного коледжу Ярослав Парнета, голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний, виконавчий директор організації роботодавців Тернопільської області Валерій Смирнов, представники ТМЖК «Відродження нації» Галина Кравець та Марина Пасічник, директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Байковецької територіальної об’єднаної громади Оксана Яріш.

«Разом із органами влади, роботодавцями, громадськими організаціями та іншими соціальними партнерами служба зайнятості, – підсумував зустріч Василь Олещук, – є активним учасником, який впливає на зайнятість населення. У зв’язку з цим Державна служба зайнятості завершує розробку законопроекту щодо змін до законів України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Першочергові зміни стосуватимуться перегляду вимог до підходящої роботи, посилення страхового принципу при призначенні допомоги по безробіттю, а також стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них безробітних».

За результатами зустрічі було досягнуто домовленості про проведення різнопланових спільних заходів із соціальними партнерами обласної служби зайнятості щодо вдосконалення взаємодії з роботодавцями, професійної підготовки безробітних за необхідними роботодавцям професіями.