Новини Тернополя 

Трьох жителів Тернопільщини спіймали за крадіжку

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Крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, що завдала значної шкоди потерпілому, інкримінують працівники Гусятинського відділення поліції трьом жителям села Коцюбинці.

Чоловіки з підвального приміщення будинку культури викрали 10 металевих труб по 4,5 метри, двохметрову чугунну трубу та 5 металевих волейбольних стійок висотою 2,3 метра.

За словами начальника місцевого відділення поліції Олега Гудака, в ході слідчо-оперативних заходів працівники поліції встановили особи зловмисників. Ними виявилися троє місцевих мешканців – 1976, 1978 та 1983 років народження.

До підвалу вони проникли, віджавши металевий лист. Всі викрадені труби тріо розподілило між собою і зберігало кожен на території свого господарства.

Саме під час подворового обходу правоохоронці знайшли крадене. Чоловіки в усьому зізналися і кажуть, що планували здати все на металобрухт, але не встигли.

Раніше у поле зору правоохоронців чоловіки не потрапляли. Викрадене у них вилучили та передали на зберігання сільському голові села Коцюбинці. Триває слідство.

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