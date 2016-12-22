У міському бюджеті закладено 14 млн. грн. на будівництво тролейбусної лінії до села Біла

Тролейбусна лінія “6-й магазин – село Біла” – один з найбільших (а можливо і найбільший) інфраструктурних проектів Тернополя 2017-го року. Про це заявив депутат Тернопільської міської ради Іван Сороколіт.

Коротка історія питання:

Близько 2-х років тому міський голова Сергій Надал дав амбітну обіцянку спорудити потрібну тролейбусну лінію по вулиці Бродівській.

Тоді велика частина тернополян дуже зраділа. Люди засипали подяками і міського голову, і депутата.

На жаль, зважаючи на високу вартість даного задуму, він неодноразово переносився. Вивчалась можливість пуску спеціального тролейбусу без електролінії (на електро-акумуляторах, з “рогами”, котрі опускаються на ділянці без лінії).

— У 2017-му році задум буде втілюватись у життя, — каже Іван Сороколіт. — Спільними зусиллями прийнято бюджет Тернополя на 2017-й рік, у котрому закладено 14 млн. грн. на будівництво тролейбусної лінії до села Біла. Щоб це відбулось, також потрібне часткове долучення сільської ради села Біла (офіційне звернення до Тернополя, участь у спорудженні зупинки та розворотного майданчика). Хто має знайомих або сам проживає у Білій – підкажіть щоб проявили активність.