Три мільйони отримав округ Тараса Юрика від уряду (Інфографіка)

На які потреби пішли три мільйони, які виділив Кабмін для округу Тараса Юрика (Перелік)

3 мільйони гривень отримали під кінець 2016 року 5 районів області – Тернопільський, Козівський, Зборівський, Бережанський, Підгаєцький. Кошти були спрямовані на закупівлю необхідного обладнання для лікарень, шкіл, дитячих садочків.

Як вже було повідомлено, гроші були виділені завдяки зверненню народного депутата України від партії «Блок Петра Порошенка. «Солідарність» Тараса Юрика до Кабінету Міністрів України. Вище зазначені райони входять до виборчого округу №165, на якому у 2014-му був обраний Тарас Юрик. Звернення щодо виділення коштів він зробив 20 грудня, у день, коли Верховна Рада розглядала державний бюджет на 2017 рік. Народний депутат попросив Кабмін надати фінансову підтримку районам його округу за програмою соціально-економічного розвитку окремих територій. “На Тернопільський район спрямовано – 467 тисяч гривень, на Козівський район – 755 тисяч гривень, на Зборівський – 448 тисяч гривень, на Бережанський – 758 тисяч гривень, а на Підгаєцький – 572 тисячі гривень”, – зазначив Тарас Юрик.

У Зборівському районі найбільша сума пішла на закупівлю медобладнання для Зборівської центральної районної лікарні, зокрема на камеру ендоскопічну Full HG –116 350 грн, на аспіратор-шригатор автоматичний – 82 650 грн., на монітор 22 дюйми – 7 тис. грн. Кошти були спрямовані також на Залозецьку лікарню №2, зокрема 38 000 грн. – на гемоглобінометер мінігем, 15200 грн витрачено на біологічний мікроскоп, 50 000 грн. – на кардіомонітор призм. 69 900 грн. – на діагностичний комплекс “Кардіо+”. Решта коштів було спрямовано на іншу техніку.

Козівський район в рамках фінансової підтримки від Кабміну отримав комп’ютерний комплекс “Cardio” за 62900,00 грн, офтальмоскоп за 6990,00, два електрокардіографи за 45000,00, спірометр за 14800,00 гривень. Комп’ютери, принтери, проектори, мікрофони, звукопідсилювальну апаратуру та іншу оргтехніку надали Козівському районному будинку культури і Козівській центральній районній бібліотеці.

У Бережанському районі найбільша сума, зокрема 190 тисяч гривень, була витрачена на медичне обладнання для родильного відділення та реанімації. На освіту було спрямовано – 276.190. За ці кошти закуплено спортінвентар, дизель-генератори та оргтехніку.

Для Підгаєцького районного Будинку культури було закуплено техніки на 103 000 грн. Зокрема, було придбано акустичну систему, пульт мікшерний, електронну барабанну установку, комплект радіомікрофонів і відеопроектор. Підгаєцька центральна районна комунальна лікарня отримала техніки на суму – 396349,35 грн. Куплено фетальний монітор, електрокардіограф, набір офтальмологічних окулярних лінз, фізіотерапевтичний апарат «Стимул», апарат для магнітотерапії «АВИМП», біохімічний аналізатор «Chem-7», два дозатори перемінного об’єму, два мікроскопи XS5520, центрифугу Окн-3.02. На відділ освіти, молоді та спорту Підгаєцької районної державної адміністрації пішло 89 810 грн. Було придбано газовий котел та оргтехніку.

У Тернопільському районі уся виділена сума була спрямована на сферу освіти, зокрема на потреби загальноосвітніх навчальних закладів. Були закуплені мультимедійні засоби – 15 40-дюймових телевізорів, 9 комплектів інтерактивних дошок та проекторів. Усі школи І-ІІІ ступенів, І-ІІ ступенів отримають сучасний мультимедійний комплекс.