Ці дівчата – честь Тернопільщини

Зимовий кубок України та Всеукраїнські змагання на призи дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого провели в легкоатлетичному манежі в Сумах. Цей турнір став одним із наймасовіших за всю історію проведення, особливо в дитячій категорії, – зауважили учасники змагань. Честь Тернопільщини на турнірі змаганнях відстоювала майстер спорту України Русаліна Поврознюк – вихованка тренера Віри Зозулі (Тернопільська ДЮСШ з літніх видів спорту).

Виступаючи на дистанції 5 тисяч метрів, Русаліна посіла третє місце в категорії «жінки-молодь» з результатом 23 хвилини 32 секунди. А її тренер Віра Зозуля (на фото) в категорії «ветерани-жінки» зайняла перше місце на дистанції 2 тисячі метрів з результатом 10 хвилин 03 секунди.

Додамо, що Русаліна навчається у Тернопільському вищому професійно-технічному училищі ресторанного сервісу і торгівлі, представляє ДЮСШ з літніх видів спорту.