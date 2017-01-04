Новини Тернополя 

Ці дівчата – честь Тернопільщини

Maryana Прокоментуй!

Зимовий кубок України та Всеукраїнські змагання на призи дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого провели в легкоатлетичному манежі в Сумах. Цей турнір став одним із наймасовіших за всю історію проведення, особливо в дитячій категорії, – зауважили учасники змагань. Честь Тернопільщини на турнірі змаганнях відстоювала майстер спорту України Русаліна Поврознюк – вихованка тренера Віри Зозулі (Тернопільська ДЮСШ з літніх видів спорту).

Виступаючи на дистанції 5 тисяч метрів, Русаліна посіла третє місце в категорії «жінки-молодь» з результатом 23 хвилини 32 секунди. А її тренер Віра Зозуля (на фото) в категорії «ветерани-жінки» зайняла перше місце на дистанції 2 тисячі метрів з результатом 10 хвилин 03 секунди.

Додамо, що Русаліна навчається у Тернопільському вищому професійно-технічному училищі ресторанного сервісу і торгівлі, представляє ДЮСШ з літніх видів спорту.

Можливо Вам сподобається:

У Тернополі на вокзалі жорстоко побили “чужого”

Redaktor Вимкнено

У тернопільському парку цими вихідними – крос

Redaktor Вимкнено

З посади головного тренера ФК “Тернопіль” таки звільнили скандального Івана Марущака

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *