Новини Тернополя 

Ціна чесності, або скільки втратив житель Тернопільщини

Maryana Прокоментуй!

Залишився без грошей і 28-річний мешканець Кременеччини. Молодик повірив у чесність невідомого продавця, купуючи товар на інтернет-сайті.

Схема вже добре відома, однак дієва й досі: телефонний дзвінок, домовленість про покупку і отримання грошей на картку. Кременчанин хотів придбати телевізор. Справно перевів сім тисяч на банківський рахунок, однак продавець пропав разом з товаром, а його номер не відповідав. Потерпілий звернувся з заявою до правоохоронців.

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