Ціна чесності, або скільки втратив житель Тернопільщини

Залишився без грошей і 28-річний мешканець Кременеччини. Молодик повірив у чесність невідомого продавця, купуючи товар на інтернет-сайті.

Схема вже добре відома, однак дієва й досі: телефонний дзвінок, домовленість про покупку і отримання грошей на картку. Кременчанин хотів придбати телевізор. Справно перевів сім тисяч на банківський рахунок, однак продавець пропав разом з товаром, а його номер не відповідав. Потерпілий звернувся з заявою до правоохоронців.