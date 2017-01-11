Новини Тернополя 

Цьогорічне Різдво стало останнім в житті 54-річного жителя Тернопільщини: він застрелився

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За місцем проживання покінчив життя самогубством 54-річний житель села Угринь Чортківського району. Цьогорічне Різдво стало останнім в житті чоловіка.

До правоохоронців Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря районної лікарні про те, що у власному будинку зі зброї застрелився житель села Угринь.

На місці трагедії поліцейські знайшли та вилучили пістолет невстановленого взірця, найімовірніше часів Другої світової війни та дві гільзи дев’ятого калібру. Вилучене направлено на експертизу.

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