У 2017 році мінімальна зарплата тернополян буде вищою, ніж прожитковий мінімум

Одним з головних досягнень Уряду у 2016 році стало підняття зарплати до 3200 грн. Відтак мінімальна заробітна плата тернополян буде вищою, ніж мінімальний прожитковий рівень.

– Підняти мінімальну зарплату одразу в два рази до цього часу не вдалося жодному уряду України. Здійснити у соціальній сфері такий крок стало можливим за підтримки Президента та Прем’єр-міністра. Очікуємо, що підняття зарплати буде мати відчутний оздоровчий ефект на економіку упродовж наступних років, – зазначає керівник секретаріату ТТО Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

Важливими досягненнями у сфері економіки стало відновлення економічного зростання, зупинка гіперінфляції та націоналізація «Приватбанку».

«За підсумками року інфляція буде не 30%, а лише 8%. Це, без сумніву, велике досягнення, якщо врахувати, що Україна не отримала кредиту МВФ. Окрім цього, в умовах військової агресії ворога Україна величезні кошти спрямовує на сферу оборони», – каже Володимир Дзудзило. – «До найбільш важливих і сміливих кроків Уряду за минулий рік можна віднести також націоналізацію «Приватбанку». Як відомо, це рішення підтримали МВФ та Світовий банк. У подальшому його оцінюватимуть 20 млн вкладників банку, які обслуговуються у цій банківській установі і переживали за свої заощадження, зарплати та пенсії. Націоналізація ці питання зняла. Тому відтік депозитів був мінімальним».