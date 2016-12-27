У четвер в Хмельницькому відбудеться суд по справі відомої в Тернополі «парочки» — екс-прокурорів Івана Антюка та Віталія Сідорова

У четвер, 29 грудня, об 12:00 в м. Хмельницькому (на вул. Театральнiй, 54, поверх – №4) відбудеться суд по справі відомої в Тернополі «парочки»: Івана Антюка та Віталія Сідорова. Повідомляють у ТО ВО “Автомайдан”.

Долю наших екс-прокурорів вирішує Трембач Олександр Леонiдович, який, за дивним збігом обставин, має за спиною сумнівний шлейф судових рішень.

З нещодавнього: він закрив справу проти підполковника Сергія Розгона, який у березні, будучи за кермом напідпитку проїхався пішохідною вулицею та «протягнув» за собою клумбу. Мало того, на пасажирському сидінні під час цього була його неповнолітня донька.

Випадок бачили чимало перехожих, проти підполковника відкрили кримінальне провадження за водіння в нетверезому стані та злісну непокору поліції. Однак, у рішенні суду паном Трембачем йдеться про те, що «в судове засідання Розгон не з’явився, хоча про час та місце був попереджений належним чином». Відповідно і вирішив, що справа «підлягає закриттю».

Крім того активістам ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок повідомили, що цей суддя знаний в Хмельницькому шахрай (виступає вiдповiдачем по справi, де вiн продав житло колишньоi тещі, а гроші від продажу привласнив).

Думаємо, що Антюк і Сідоров «достойні», аби їх судили чесні та порядні судді.