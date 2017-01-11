У чому найкраща вчителька Тернопільської ЗОШ №3 Марія Штокало?

Вчитель математики Марія Леонідівна Штокало із Тернопільської спецшколи І-ІІІ ст. №3 із поглибленим вивченням іноземних мов перемогла у Всеукраїнському конкурсі “Виховати особистість”, який проводило Міністерство освіти і науки України.

У конкурсі брали участь 42 роботи переможців обласного етапу з 12 областей України: Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської.

Тернопіль на всеукраїнському конкурсі представляли 3 педагоги, роботи яких здобули призові місця.

Учитель Тернопільської школи №3 Марія Леонідівна Штокало здобула І місце у номінації «Вчитель загальноосвітнього навчального закладу» та отримала диплом І ступеня. Про це йдеться на офіційному сайті Тернопільської спецшколи І-ІІІ ст. №3 із поглибленим вивченням іноземних мов.

Педагогічне кредо 29-річної Марії Штокало: “Щоб мати право навчати, потрібно постійно навчатися самому”.