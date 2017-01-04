У Чорткові обвалилася оборонна стіна замку Гольських

За період з 2 до 3 січня 2017 року у Чорткові сталося руйнування оборонної стіни, завдовжки 8 м (висота — 4 м.).

Це — пам`ятка архітектури національного значення (1610 р., 1 п. XVIII ст.) — «Замку Гольських (руїни)».

На місці події працювали працівники Чортківського РВ УДСНС та Чортківської міської ради.

За даним фактом 4 січня заплановане засідання місцевої комісії при Чортківській міській раді із залученням фахівців держархбудконтролю Тернопільської області.