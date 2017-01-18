У “Епіцентрі” спіймали злодюгу

Працівники Управління поліції охорони затримали чоловіка, який намагався поцупити з магазину ножі в тернопільському гіпермаркеті.

Торговий центр, який охороняється поліцейським постом Управління поліції охорони в Тернопільській області, не раз відвідують любителі дармової наживи. В поле зору поліцейських охорони потрапив 40-річний житель обласного центру, який намагався вкрасти з прилавку п’ять кухонних ножів «Krauff» на суму 2350 гривень.

Попри те, що чоловік в минулому вже коїв крадіжку, тепер йому не вдалося залишитися непоміченим. Затриманий у своє виправдання сказав, що не зміг встояти від спокуси привласнити дорого вартісні ножі.

Поліцейські охорони вилучили та повернули кухонне приладдя на прилавок торгового центру, а зловмисника доставили до Тернопільського відділу поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.