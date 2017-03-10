У Козові і Підгайцях встановили сучасні спортивні майданчики з тренажерами. На черзі – Зборів і Бережани

У 2016 році з Фонду соціально-економічного розвитку за поданням народного депутата України Тараса Юрика на його округ було виділено 20 мільйонів гривень державної субвенції. Частина коштів була спрямована на облаштування спортивної інфраструктури. На встановлення спортивного майданчика зі штучним покриттям у Козові Кабмін виділив 698 тисяч грн, у Підгайцях – майже 327 тисяч гривень, майже 327 тисяч – у Бережанах, Зборів отримав 698 тисяч грн. У Козові і Підгайцях роботи вже завершені. У решта двох населених пунктах – Зборові та Бережанах – спортивні майданчики відкриють до кінця березня.

– Минулого року я звернувся до Прем’єр-міністра України із заявою про фінансування цілого ряду об’єктів. Представники наших районів неодноразово казали, що немає майданчиків із штучним покриттям. Я вирішив, що треба починати з малого. Звернувся щодо вставлення майданчиків у чотирьох районах – це Підгаєцький, Козівський, Зборівський, Бережанський, – зазначає Тарас Юрик.

У Підгайцях площа спортивного майданчика складає 12 метрів ширини і 25 довжини. Його встановили у центральному сквері міста.

«Моя обов’язково умова була, що майданчик мав бути встелений якісною штучною травою. На цих покриттях використані висококласні італійські матеріали, щоб вони послужили якомога довше. Діти будуть мати можливість тренуватись у гарних умовах», – каже народний депутат, голова громадської спілки «Федерація футболу Тернопільської області» Тарас Юрик. – «Якщо ми хочемо мати великих футболістів, потрібно починати з малого. Маємо створити умови, щоб наші маленькі футболісти могли тренуватись і на цих майданчиках виростали професіоналами. Я думаю, що Тернопільщина має у найближчому часі гордитись тим, що в нашій області виростають футболісти найвищого рівня».

Першим етапом встановлення спортивного майданчика в Підгайцях стала перемога Підгаєцької міської ради в обласному конкурсі на кращий благоустрій населеного пункту. «Нам тоді виділили 50 тисяч гривень для будівництва даного майданчика. Міська рада і комунальне підприємство провели роботу – вирівняли рельєф, провели підготовчий етап. Другим і масштабним етапом стало те, що за підтримки народного депутата Тараса Юрика були виділені кошти з Фонду соціально-економічного розвитку окремих територій (майже 327 тисяч гривень – ред.). За рахунок цих коштів поставлено вирівнюючий шар, покриття і надалі, ми бачимо вже кінцеву роботу. Ще деякі роботи потрібно завершити – провести освітлення, довести до ладу ворота, щити тощо»,– каже заступник міського голови Підгайців Василь Пеляк.

– Звичайно, нам усім дуже приємно, що у нашому місті є новий майданчик. Так склалося, що тут немає спортивної школи. Тому тренуватися доводиться самостійно, з ініціативи старших досвідченіших хлопців. Я виступаю за футбольну команду «Нива – Підгайці». Ми б хотіли у народного депутата Тараса Юрика попросити, щоб таке саме футбольне поле з’явилось у нас, на території стадіону, – каже учень 10-го класу Підгаєцької гімназії імені Маркіяна Паславського Андрій Внук.

До майданчика усі охочі будуть мати вільний доступ. Планується створити графік проведення тренувань, турнірів та різних спортивних заходів, змагань та занять. Це для того, щоб організувати роботу і водночас зберегти належний стан спортивного майданчика.