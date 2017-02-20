У Києві голова обласної ради Віктор Овчарук взяв участь у відзначенні 125-ліття від дня народження  патріарха Йосифа Сліпого та зустрівся з главою греко-католицької церкви

В урочистостях з нагоди 125-ліття від дня народження патріарха Йосипа Сліпого, які відбувалися у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка, взяв участь голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

«Ми гордимося тим, що є краянами, земляками великого діяча ХХ століття, кардинала Йосифа Сліпого, отця і глави Української Греко-Католицької Церкви, який помер на вигнанні в Римі та був натхненним ученим, священиком і єпископом. Йосиф Сліпий – великий українець. Це сповідник Христа, якого кидали до в’язниці, катували, морили голодом, мучили неймовірним холодом, висміювали, ображали. Його життя – як згусток, як символ стражденного життя української церкви та українського народу, яких він любов понад усе. Адже перед лицем вічності у своєму Заповіті Патріарх писав: «Молитву мовлю до нашої Небесної Заступниці і Владичиці, Богородиці-Приснодіви: прийми під свій Могутній Покров нашу Українську Церкву і наш Український Нарід!», – зазначив Віктор Овчарук. – Йосиф Сліпий дав нам усім взірець для наслідування, щоб завдяки йому вдосконалюватись самим. За життя Патріарх був захисником знедолених та страждалих, духовною опорою їх, ніколи не забуваючи про тих своїх земляків, які каралися в неволі. Разом з тим він був загрозою для агресорів та тиранів, адже попри усі тортури залишився вірним Церкві та народу. У своїх листах Йосиф Сліпий писав: “Я страждав через нічні арешти, таємні суди, нескінченні допити і тривалі слідства, моральне і фізичне насильство, приниження, тортури і голод. Мене утримували інквізитори і судді, безпомічного, мовчазного свідка, фізично і психологічно вичерпаного, що свідчив про Свою Церкву, яка сама по собі тиха і засуджена до смертної кари. Як ув’язнений за діло Христове, я знайшов у собі сили на моєму хресному шляху, знаючи, що моє духовне стадо, мій народ, всі єпископи, священики і віруючі – батьки і матері, діти, молоді борці й старі та беззахисні – йшли поруч зі мною, я – не самотній!». Цієї незламності, величі духу бояться вороги України і сьогодні. Недарма Росія включила у список заборонених українських книжок, які нібито становлять загрозу «рускому міру», навіть духовну літературу — книжки митрополита Андрея Шептицького і патріарха Йосипа Сліпого, навіть ті з них, у яких йдеться про виконання релігійних ритуалів. Вочевидь, під заборону російського агресора потрапляє все, що пов’язане з українською ідеєю, ідентичністю, національно-визвольними змаганнями І це знаково.»

До присутніх звернувся патріарх Української Греко-Католицької Церкви блаженніший Святослав. Він запросив усіх до молитви, а під час свого виступу презентував цінну реліквію – особистий молитовник Патріарха Йосифа Сліпого. «Коли я відкриваю цей молитовник, з якого молився Патріарх Йосиф, то я чудуюсь тої сили молитви, яка його тримала». Предстоятель запропонував усім присутнім взяти молитовник у свої руки, щоб ближче познайомитись з Патріархом Йосифом Сліпим.

На академії виступили семінаристи Київської Трьохсвятительської духовної семінарії, а також хор «Дніпро», один із найстарших хорів України.