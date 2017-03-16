У лікарнях Тернополя вже зафіксували дві крадіжки

Дві крадіжки ґаджетів у медзакладах задокументували працівники Тернопільського відділу поліції за минулу добу. Мобільні пристрої пацієнти залишали без нагляду, чим і скористалися невідомі зловмисники.

Неповнолітній пацієнт обласної дитячої лікарні залишив на декілька хвилин свій планшет на столі в коридорі одного з відділень. Як результат, залишився без техніки.

Втратив свій мобільний під час лікування у 2-ій міській лікарні 70-річний мешканець Тернополя. Пенсіонер, йдучи на процедури, залишив телефон на столику в палаті, а повернувшись, виявив пропажу. Довелося звертатися з заявою до поліції.

Працівники поліції звертають увагу краян на те, що крадіжки залишених без нагляду речей – один з найчастіших різновидів злочинів. Медустанови, заклади громадського харчування і навіть храми – нехтуючи елементарними правилами, швидко втрачаєш цінне майно в таких громадських місцях. А тому перебуваючи на лікуванні, розважаючись, і навіть прийшовши до святого місця, – не забувайте про особисті речі, не залишайте їх без нагляду.