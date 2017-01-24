У нічний клуб Тернополя навідалася муніципальна поліція

Днями в одному із інтернет-видань Тернополя опублікована інформація з приводу засмічення побутовими відходами заднього двору одним із розважальних закладів у колишньому кінотеатрі Довженка.

Працівниками управління муніципальної поліції проведено обстеження вказаної території щодо виявлення порушень Правил благоустрою м. Тернополя, за результатами якого вищенаведені факти підтвердилися. Тому адміністратору нічного клубу надано припис про усунення порушень законодавства та проведено профілактичну бесіду на предмет дотримання Правил благоустрою м. Тернополя.

Станом на 17.01.2017р. припис виконано у повному обсязі та виявлені недоліки усунуто.

Разом з тим, нагадуємо, що не прибирання сміття, снігу, льоду, тощо є порушенням Правил благоустрою м. Тернополя, що несе адміністративну відповідальність за ст. 152 КУпАП, санкція якої передбачає накладення штрафу на громадян від 340грн. до 1360грн. і на посадових осіб, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності – від 850 до 1700грн.