У онкодиспансері відкрили ще одне відділення

Тернопільський обласний онкодиспансер уже має власне хіміотерапевтичне відділення

Його урочисто відкрили 23 грудня. Тернопільський обласний онкодиспансер був єдиним в Україні, який не мав окремого відділення для курсів хіміотерапії – їх проводили у хірургічному відділенні, що створювало певні незручності для пацієнтів. А хіміотерапію, як окремий метод лікування, так і в складі комплексного та комбінованого лікування, отримують близько 2 тисяч пацієнтів за рік.

Відкриття хіміотерапевтичного відділення стало можливим завдяки участі і підтримці Тернопільської обласної ради, Тернопільської обласної державної адміністрації та благодійників.

Загалом на створення відділення залучено майже 633 тисячі гривень, із них з обласного бюджету та субвенцій – майже 409 тисяч. «Також від благодійних фондів з Німеччини та Франції у вигляді гуманітарної допомоги отримані функціональні ліжка з матрацами та інший інвентар», – зазначив головний лікар медичного закладу Леонід Шкробот.