У парку ім. Т. Шевченка діє мобільний пункт обігріву

У зв’язку із різким пониженням температурних показників 6 січня працівники Тернопільського міського відділу та 1 ДПРЗ Управління ДСНС України в області у парку ім. Т. Г. Шевченка, що у місті Тернопіль, облаштували мобільний пункт обігріву наметового типу, в якому одночасно можуть обігрітися близько 20 людей.

У пункті обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників. Усі бажаючі можуть зігрітися, випити гарячого чаю, а також у разі необхідності отримати першу долікарську допомогу. Мобільний пункт обігріву функціонуватиме, якщо температура повітря буде нижчою -10 градусів за Цельсієм.

При цьому рятувальники інформують, що у разі переохолодження (обмороження) громадянам слід звертатися до медичних закладів міста, зокрема 1-ї, 2-ї та 3-ї лікарень.