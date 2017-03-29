Новини Тернополя 

У райцентрі на Тернопільщині побилися підлітки

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Правоохоронці Кременеччини задокументували факт побиття неповнолітнього. З заявою до місцевих поліцейськи звернувся 17 річний мешканець Почаєва разом з батьками. Парубок повідомив, що його на вулиці міста побив невідомий.

Виїхавши на місце події правоохоронці встановили, що 28 березня близько 14:40 неповнолітній повертався додому. На одній із вулиць зустрів хлопця 2001 року народження. Вони почали спілкуватися, а далі розмова переросла у словесний конфлікт. 15-річний юнак наніс йому декілька ударів кулаком в обличчя.

Відомості про подію внесенні в Єдиний реєстр досудового розслідування за ч. 1 статті 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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