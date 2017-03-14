Новини Тернополя 

У райцентрі на Тернопільщині знайшли міну та снаряд

Maryana Прокоментуй!

9 березня о 14:30 в м. Заліщики на вул. 40-річчя Перемоги, під час проведення господарських робіт виявлено 2 вибухонебезпечних предмети, часів минулих війн, а саме мінометну міну калібром 78мм та артилерійський снаряд, калібром 72мм.

До місця події вирушили фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області. Вони проведуть детальне обстеження прилеглої до місця знахідки території. Всі виявлені боєприпаси будуть вилучені та знищені в безпечному місці, шляхом контрольованого підриву.

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