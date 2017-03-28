У селі на Тернопільщині не розминулися дав авто (фотофакт)

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у Скалаті Підволочиського району повідомив на лінію “102” невідомий.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, 26 березня близько 1:00 водій автомобіля “Volkswagen Passat”, рухаючись вулицею Тернопільська у Скалаті в напрямку села Криве, зіткнувся з іномаркою “Opel Vectra”, що рухалася зустрічною смугою.

В результаті ДТП до лікарні потрапили водії обох транспортів – у кермувальника “Volkswagen Passat” закрита травма правого коліна, а у іншого – перелом кисті правої руки.

На момент автопригоди в обох автівках були пасажири. Їх госпіталізували у стаціонарне відділення медзакладу. До дитячої обласної лікарні потрапила й шістнадцятирічна дівчина. На момент ДТП вона перебувала в авто марки “Opel Vectra”.

Причини автопригоди встановить слідство. Триває розслідування відповідно до статті 286 частина 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває слідство.