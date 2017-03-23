У старому будинку в Тернополі знайшли пістолет “ТТ”

Пістолет марки «ТТ» 44 – річна жителька Львова принесла в Тернопільський відділ поліції.

Жінка розповіла, що отримала у спадок будинок в Тернополі, але в ньому ніколи не проживала, оскільки мешкає у Львові. Свою спадщину планувала продати, але перед цим вирішила там поприбирати. У шухляді столу вона знайшла зброю та набої, замотані у ганчір’я. Після виявлення знахідки жінка одразу звернулась до правоохоронців.

Працівники поліції вилучили зброю та направили її на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Нагадаємо, що громадяни, які добровільно здали органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої звільняються від кримінальної відповідальності.