У таксиста, який збив на смерть пішохода, вміст алкоголю в крові перевищував норму майже у 9 разів

У Тернополі водій таксі на смерть збив пішохода. Від отриманих травм чоловік 1949 року народження помер у кареті швидкої допомоги. Трагедія трапилась у неділю, 26 березня, на вулиці Тарнавського. На чоловіка, який йшов по пішохідному переході, наїхало таксі. За попередніми висновками медекспертизи, водій був у стані алкогольного сп’яніння – вміст алкоголю в його крові перевищував норму майже у дев’ять разів.



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